Ladro felino: in un amen scappa con i 15mila euro dell'edicolante

Quindicimila euro. È questo il bottino di un furto commesso giovedì sera ai danni di un edicolante. Poco dopo le 20 l'esercente aveva posto l'incasso ed altri soldi per commissioni in una valigetta, posizionandola nel sedile posteriore. Il tempo si salire a bordo e mettere in moto che un ladro felino ha aperto lo sportello, afferrando la valigetta per poi dileguarsi. Il malcapitato ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Polizia di Stato. Indaga la Squadra Mobile.

