Saccheggiava gli istituti scolastici di Faenza nelle ore di chiusura: 51enne denunciato

Il Comando della Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina ha denunciato un 51enne ritenuto il presunto autore di una serie di furti messi a segno in città. L’uomo, con diversi precedenti di polizia, ultimamente pare si fosse specializzato in furti perpetrati nei plessi scolastici nelle ore di chiusura.

L’attività d'indagine è partita dopo la denuncia di furto sporta dalla dirigenza dell'istituto Oriani di Faenza da dove, sul finire di luglio, era stato rubato un pc portatile. In quella circostanza, l'allarme di cui è dotato l'edificio era scattato facendo arrivare sul posto una pattuglia della Polizia locale, che aveva messo in fuga il ladro. Nell'immediato gli agenti avevano raccolto una serie di indizi che hanno portato all'individuazione del presunto autore del furto.

Al termine dell'attività investigativa, la Polizia locale ha raccolto elementi tali da indicare nell'uomo anche il presunto autore di altri furti avvenuti in diversi istituti scolastici faentini, in cui erano stati presi di mira i distributori automatici di bevande e generi alimentari. Il 51enne, convocato agli uffici della Polizia Giudiziaria del Comando di via Baliatico, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per furto aggravato.