Paura nel cuore della notte, si trova in casa un intruso 'armato' di cric. Dopo la colluttazione ladro in fuga

Paura in una abitazione nella zona di via Vicoli a Ravenna per una aggressione avvenuta nel cuore della notte. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, un uomo intorno alle 4 della notte tra venerdì e sabato ha avvertito dei rumori nella sua casa e si è trovato davanti un intruso che era in una stanza.

L'ospite indesiderato era 'armato' di cric ed è nata una piccola colluttazione. In pratica il padrone di casa è stato colpito dal ladro che poi si è dato alla fuga nella notte. Fortunatamente le ferite non sono serie, tanta la paura per l'aggredito che ha fatto scattare l'allarme. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Ravenna che con diverse pattuglie hanno iniziato le ricerche nella zona, per ora infruttuose. Sul posto anche il 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale di Ravenna per gli accertamenti del caso. Indagini in corso da parte dell'Arma.