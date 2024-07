Ladro 'pizzicato' mentre ruba nei cortili di casa: arrestato un 69enne

Non è di "primo pelo" l'uomo arrestato dai Carabinieri di Imola per tentato furto in abitazione. Si tratta di un 69enne, originario del Marocco ma domiciliato in provincia di Ravenna, finito in manette durante il servizio di prevenzione dei furti in appartamento durante le ferie estive. Lo riferisce BolognaToday.

L'uomo è stato visto dal proprietario di casa, un 49enne, nel primo pomeriggio di ieri, a Imola: mentre si trovava lungo il corsello laterale che costeggia la casa, ha notato un uomo, sconosciuto, che in maniera sospetta è uscito dal cortile. Il 49enne aveva lasciato il portafogli su un tavolino in cortile e ovviamente era sparito, così è uscito in strada, lo ha seguito senza perderlo mai di vista e ha chiamato il 112.

I militari del Radiomobile, intervenuti sul posto, hanno individuato e fermato il 69enne entrato, nel frattempo, all’interno di un cortile privato di un’altra abitazione poco distante. Alla vista di militari ha gettato il portafoglio, ma è stato riconosciuto dal legittimo proprietario.

Il 69enne, già condannato per reati della stessa natura e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia giudiziaria, è stato arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima.

