"C'è dell'amianto nel lago usato per la pesca": allarme sui social, intervengono Arpae e Carabinieri

C'è dell'amianto nel lago dove per anni i pescatori hanno pescato tranquillamente trote e carpe? E' il sospetto che riguarda il Lago Tortuga di Lido di Savio. Il lago viene utilizzato per la pesca sportiva dai soci dell'omonima asd. Nei giorni scorsi uno di loro ha condiviso sui social la sua preoccupazione: "Con l'eccessivo abbassamento del livello dell'acqua, nel lago è venuto alla luce un grande quantitativo di eternit sbriciolato su tutte le sponde" ha spiegato il pescatore, sollevando la preoccupazione di quanti frequentano il lago o lo abbiano utilizzato per pescare. L'abbassamento del livello dell'acqua sarebbe avvenuto in estate, ma il materiale sarebbe stato notato solo a dicembre.

Il lago con il livello d'acqua abbassato (foto dalla pagina Facebook Lago Tortuga)



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali e il personale di Arpae, su richiesta degli stessi Carabinieri, per eseguire dei campionamenti di materiale prelevato dalle acque nel lago. Gli esiti delle analisi sono stati affidati ai militari e attualmente sono in corso le indagini. Anche dal Comune di Ravenna confermano che sono in atto controlli congiunti tra forestali e Arpae, inoltre sono stati coinvolti anche gli uffici controllo edilizi in quanto l'area è privata. Nel frattempo l'accesso al lago è stato chiuso.

Abbiamo cercato di contattare il proprietario del lago, che al momento non ha dato spiegazioni. Il gestore del lago Marco Bartolini, responsabile dell'associazione sportiva omonima che fino al 31 gennaio (cioè oggi) ha in affitto il lago, ha spiegato di aver dato la disdetta al proprietario dopo 15 anni per via di un contenzioso con un ospite dell'edificio che si affaccia sul lago, confermando di aver visto il materiale sulle sponde dello specchio d'acqua ma di non sapere se si possa effettivamente trattare di amianto.

