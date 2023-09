Per la prima volta dopo 150 anni portato a terra il gigantesco lampadario del teatro

Per la prima volta dopo 150 anni, il lampadario del teatro Masini di Faenza è stato portato a terra. Lo "storico evento" è avvenuto oggi, alla presenza dell'assessora ai lavori pubblici Milena Barzaglia e degli architetti che hanno seguito i lavori.

Le operazioni fanno parte dei lavori relativi al progetto per l'efficientamento energetico del teatro, finanziato dal Pnrr. Tra gli interventi, infatti, rientra anche la dotazione di un meccanismo, un argano elettrico, per portare a terra il gigantesco lampadario - che pesa 85 chili e conta 43 lampadine - in modo da poter eseguire interventi di manutenzione in maniera più semplice (prima veniva tirato su fino al sottotetto e manutentato in quella zona).