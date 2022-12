Lampioni accesi in pieno giorno, il Comune spiega: "Era in corso un intervento di manutenzione"

L'Amministrazione comunale di Ravenna replica alla lettrice che venerdì ha segnalato a RavennaToday la presenza di alcuni lampioni accesi in pieno giorno in zona viale Randi-ospedale. "Le luci - spiegano dall'amministrazione - erano accese in quanto era in corso un intervento di manutenzione al quadro elettrico relativo agli impianti della zona oggetto della segnalazione della lettrice".