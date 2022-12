Lampioni spenti durante la notte, il Comune ci ripensa e li riaccende: "Rivaluteremo il da farsi più avanti"

Dietrofront della giunta comunale: dopo le proteste arrivate da più fronti in merito allo spegnimento totale dell'illuminazione pubblica durante la notte, dalla notte fra mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre verranno ripristinati i precedenti orari della pubblica illuminazione nel Comune di Ravenna. “Nella giunta di martedì - annuncia il sindaco Michele de Pascale - alla vigilia delle festività prenatalizie, si delibererà la conclusione del periodo di sperimentazione di spegnimento dell’illuminazione durante alcune ore della notte".

"La rinuncia a qualche ora di pubblica illuminazione nelle ore centrali della notte si è dimostrata un'opzione dolorosa ma praticabile, in un quadro di esplosione dei costi energetici, non compensati dal Governo agli enti locali. Avviata dalla Giunta condividendo gli indirizzi dati dal Consiglio comunale all'unanimità, ritengo sia stata compresa, nelle sue ragioni, da larga parte della popolazione ravennate - continua il primo cittadino - Nel periodo di sperimentazione non abbiamo riscontrato particolari problematiche, ma abbiamo raccolto segnalazioni e preoccupazioni, soprattutto da parte di cittadini e cittadine che per ragioni di lavoro si trovano a dover circolare durante le ore di spegnimento. La Giunta sta predisponendo importanti investimenti al fine di ridurre i costi energetici, ma ad oggi non è possibile prevedere l'andamento della spesa energetica durante il 2023, né ulteriori eventuali finanziamenti che verranno disposti a nostro favore; per questo motivo rivaluteremo in corso d'anno le misure di risparmio energetico necessarie al fine di un miglior utilizzo delle risorse pubbliche”.