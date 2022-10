Lampioni spenti per risparmiare, il Prefetto: "Concilieremo le esigenze di sicurezza stradale e di prevenzione dei reati"

Dopo l'approvazione all'unanimità della mozione sulle misure di contenimento dei consumi in relazione alla crisi energetica, arrivata durante il consiglio comunale di Ravenna di martedì, mercoledì si è riunito in Prefettura il Comitato ordine e sicurezza pubblica - presenti anche i segretari di Cgil, Cisl e Uil - per individuare un percorso condiviso con i vari sindaci della provincia sui riflessi del caro bollette sulla pubblica illuminazione. A Russi il Comune già da qualche giorno ha deciso di intervenire spegnendo i lampioni dalle 23.30 alle 5.30 sulla maggior parte delle strade comunali.

"Ne abbiamo parlato ed è emersa l'esigenza di non procedere in modo isolato o disorganico - spiega il Prefetto Castrese De Rosa - Metteremo a disposizione i dati sugli incidenti stradali e sulla georeferenziazione dei reati, in modo che i sindaci possano calibrare le misure di spegnimento in una fascia oraria concordata per contemperare le esigenze di salvaguardia dei bilanci con quelle della sicurezza stradale e di prevenzione dei reati nelle more degli interventi di sostegno auspicati dal Governo. Poi un'adeguata campagna di comunicazione che faremo congiuntamente la prossima settimana. Si è parlato anche di piazza Baracca a Ravenna (dove nei giorni scorsi è andato in scena un altro accoltellamento, ndr), anche qui interventi condivisi di Comune e forze dell'ordine a tutela del contesto urbano e della sicurezza negli ambiti di rispettiva competenza".