Lana di roccia respinta da uno smaltitore regolare e stoccata illecitamente, sequestrate 8 tonnellate di rifiuti

Oltre 8.000 chili di rifiuti pericolosi sequestrati e due denunce per gestione illecita di rifiuti. Questo il bilancio del controllo svolto una settimana fa dai Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Bologna in un'azienda di autotrasporto con sede operativa in provincia di Ravenna.

Li' i militari spiegano di aver scoperto che "erano stoccati, in attesa di ignota destinazione, oltre 8.000 chili di rifiuti pericolosi, costituiti da lana di roccia" e provenienti "da altro cantiere della zona in cui operava un'azienda di manutenzione impiantistica veneta, bisognosa di smaltire gli scarti della lavorazione svolta su manufatti coibentati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da quanto emerso nel corso del controllo, la sostanza "era gia' stata rifiutata da un regolare impianto di smaltimento milanese e rischiava quindi di finire stoccata in un non meglio precisato capannone abbandonato fuori regione o addirittura all'estero, avvalendosi di intermediari senza scrupoli in grado di produrre documenti di trasporto irregolari". I rifiuti sono quindi stati sequestrati e i titolari delle due aziende denunciati, e ora gli accertamenti proseguiranno per ricostruire l'intera filiera illecita. Infine, dal Noe fanno sapere di aver svolto, nell'ultimo trimestre, "piu' di 30 controlli in materia ambientale, rilevando sei non conformita' in siti di gestione rifiuti e denunciando 10 persone per violazione alle normative ambientali, con quattro sequestri". (Agenzia Dire)