Lancia una molotv contro l'auto in sosta mentre passa una pattuglia dei carabinieri

E' stato arrestato in flagranza dai carabinieri del Radiomobile di Ravenna e, adesso, si trova in caserma per spiegare ai militari dell'Arma i motivi che lo hanno spinto a tirare una bottiglia molotov contro una vettura parcheggiata in strada. Un gesto assurdo quello andato in scena nella prima mattinata di sabato all'incrocio tra le vie Battuzzi e Zalamella dove, l'incendiario, ha preso di mira una Peugeot 206. L'uomo, uno straniero 40enne, verso le 8.30 si è avvicinato all'auto in sosta per poi accendere una bottiglia molotov e scagliarla contro l'utilitaria. In quel momento, lungo la strada, stava transitando la pattuglia del Radiomobile e i carabinieri, allarmati dal botto, hanno visto il malvivente scappare e lo hanno inseguito fino a bloccarlo. Nel frattempo è stato dato l'allarme che ha fatto accorrere due squadre dei vigili del fuoco ma, nonostante l'intervento del personale del 115, il veicolo è andato distrutto.