Lascito solidale, un incontro di informazione con la sezione provinciale dell'Aism

La sezione provinciale Aism di Ravenna aderisce alla campagna “Settimana Nazionale dei lasciti Aism” organizzando presso la sede di Cisl Romagna in via Vulcano 78/80 – Ravenna alle ore 9.30 del 26 gennaio 2023 - un incontro di informazione sul lascito solidale. L’evento, patrocinato dal Consiglio Nazionale del Notariato e organizzato in collaborazione con la Segreteria Fnp Cisl Romagna, è volto a sensibilizzare, informare e soprattutto offrire un servizio di consulenza in materia successoria.

All’incontro interverranno Costanza Ducci la Presidente della Sezione Provinciale Aism di Ravenna e il Notaio Caterina Di Mauro. La Sclerosi Multipla è una patologia autoimmune che colpisce le cellule del sistema nervoso centrale. È una malattia cronica, dal decorso imprevedibile, della quale ad oggi non è ancora chiara la causa.

Nel mondo riguarda circa 2,8 milioni di persone, prevalentemente giovani donne, tra i 20 e i 40 anni: nella nostra provincia sono circa 900 coloro i quali hanno ricevuto una diagnosi di Sclerosi Multipla che, grazie alle attività di Aism Ravenna, possono ricevere informazioni, supporto e momenti di conforto psico-fisico.