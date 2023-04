La rompighiaccio Laura Bassi è tornata a casa dopo l'impresa "da record"

La nave rompighiaccio Laura Bassi ha attraccato questa mattina in banchina a Ravenna. La rompighiaccio, nei mesi scorsi, ha toccato il punto più a Sud mai raggiunto da una nave in un'impresa della campagna oceanografica della 38esima spedizione italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. La Laura Bassi, di proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – Ogs, è poi ripartita dalla Nuova Zelanda alla volta del Mediterraneo con un pregiato carico di campioni scientifici, arrivando oggi a Ravenna, dove è di casa da 30 anni.