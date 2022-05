Dopo il calo di pressione all'Eurovision Laura Pausini positiva al Covid: "Pensavo fosse stanchezza accumulata"

C'era qualcosa di più dietro a quel calo di pressione anomalo avuto durante la serata finale dell'Eurovision Song Contest. Laura Pausini, che ha festeggiato i 48 anni il 16 maggio scorso, è risultata positiva al Covid. Lo ha comunicato la stessa cantante di Solarolo sui suoi canali social.

"Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava. Non mi sento bene da sabato - scrive Laura - Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare. Ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci di nuovo, spero presto".