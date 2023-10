Una sorpresa per i fan di Laura Pausini: il duetto con la figlia e le nuove date del tour

Una bella novità per tutti i fan di Laura Pausini. Venerdì su tutte le piattaforme digitali è arrivato "Dimora Naturale", un brano della cantante di Solarolo pubblicato a sorpresa a solo una settimana dall’uscita dell’album "Anime parallele", che uscirà il 27 ottobre. Una canzone speciale in cui la cantante duetta con la figlia Paola. Un brano nato spontaneamente durante la registrazione in studio, come racconta la stessa Laura: “Era l’8 luglio 2023 e avevo appena finito di cantare questa nuova canzone. Paola, mia figlia, è entrata in studio e mi ha chiesto di ascoltarla e poi ha voluto sapere a chi l’avessi dedicata (lei sa che le mie canzoni sono sempre dedicate a qualcuno). Le ho detto che era scritta per lei e mi ha guardata felice".

"Poi mi ha chiesto di cantare con me i cori, e io, orgogliosa, le ho messo le cuffie e le ho tenuto la mano mentre cantava, fiera di lei... soprattutto perché ha cantato delle piccole parti da solista di sua spontanea volontà che mi hanno emozionata come mai prima. Da quando 10 anni fa è arrivata, ha dato modo di mettere delle nuove fondamenta alla casa della mia vita. Nuove stanze, nuove pareti, nuovi colori e sensazioni - prosegue Laura Pausini - Tutti noi sappiamo che esistono persone speciali nelle nostre vite, tanto speciali che sono davvero la nostra casa ovunque noi siamo, ogni volta che ci abbracciano e vivono in noi. La condivido con voi dopo averle chiesto il permesso e spiegandole che anche se non è un singolo, per sempre rimarrà inciso il ricordo di quella serata insieme che nessuno mai ci potrà portare via. Speriamo vi piaccia”.

Ma non si tratta della sola novità per i fan dell'artista romagnola. Dopo la recente apertura della quarta data di Roma e della seconda di Bologna, il calendario italiano del Laura Pausini World Tour 2023/2024 si arricchisce di due nuovi appuntamenti: il 23 e il 24 gennaio al Mediolanum Forum di Milano, per un totale di quattro date (di cui due già sold out) nel capoluogo meneghino.