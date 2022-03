Le prime immagini del film di Laura Pausini: la cantante torna nella sua scuola a Faenza e crea con la ceramica

"Prima di vincere Sanremo studiavo alla Scuola d’Arte e Ceramica Ballardini di Faenza. Cinque degli anni più belli ed importanti della mia vita. Sul set del mio film 'Laura Pausini - Piacere Di Conoscerti' sono tornata nella mia classe e molte cose sono successe... “Cosa?”, vi starete domandando. Lo scoprirete molto presto. Tenete sempre gli occhi aperti".

Accompagnate da queste parole, Laura Pausini ha pubblicato sui social le prime immagini tratte dal film dedicato alla sua vita disponibile in esclusiva su Prime Video dal 7 aprile in 240 Paesi e territori in tutto il mondo. “Cosa avrei fatto se non avessi vinto Sanremo? Proverò a raccontarvelo. Non vedo l’ora di mostrarvi un’altra, una nuova parte di me" dice la cantante di Solarolo, impegnata nelle foto a creare un vaso con la ceramica. "Non vediamo l'ora di vederlo", commenta il sindaco di Faenza Massimo Isola.