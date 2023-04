Laura Pausini raduna i suoi fan allo stadio di Solarolo per un maxi evento

Dopo il matrimonio a sorpresa organizzato nella casa dei genitori a Solarolo, un altro annuncio per Laura Pausini. La cantante, in attesa della partenza del tour mondiale che la porterà in concerto anche in Romagna, ha organizzato il raduno officiale del suo fan club per il 17 giugno allo stadio comunale del suo paese. Lo stadio di Solarolo si prepara quindi a ospitare migliaia di fan della cantante romagnola per l'attesissimo evento, rinominato 'Launatici', che avrà inizio alle 18. "Non dico altro, per ora", ha scritto sui suoi canali social la Pausini.

Per partecipare al party è necessario essere in possesso di un’iscrizione al suo fan club in corso di validità alla data del 17 giugno 2023 e procedere con la prenotazione nominativa all’evento nella pagina dedicata (sul sito Laura4u). A procedura ultimata il sistema genererà un ticket che bisognerà tassativamente esibire all’ingresso della struttura il giorno dell’evento. I posti sono in piedi, fatta eccezione delle sedute riservate esclusivamente a persone con problemi di disabilità.

