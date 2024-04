Laura Pausini è la prima italiana incoronata da People tra le 25 donne più influenti del 2024

La rivista People nella versione spagnola, istituzione della stampa in Nord America, ha eletto Laura Pausini tra le 25 donne più influenti del 2024. Non era mai successo prima a una donna italiana. Insieme a lei tante donne della cultura e dello spettacolo tra le quali Selena Gomez, Sofía Vergara e América Ferrera.

La prestigiosa rivista scrive: "Laura Pausini ha infranto mille barriere per noi donne del settore. Oltre alla sua voce unica, ha sempre avuto un livello di empatia che raramente si trova. Laura ha avuto coraggio e dato voce alla difesa di cause importanti come quella per i diritti umani. Laura riempie ancora gli stadi 30 anni dopo perché la sua musica non risponde alle mode, ma all'onestà e all'eccellenza. Grazie per averci ispirato e per averci dato la speranza di sognare".