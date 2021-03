Laura Pausini torna a Sanremo a 28 anni dalla vittoria e si emoziona

A pochi giorni dalla vittoria del Golden Globe, Laura Pausini è tornata al Festival di Sanremo con la stessa emozione di 28 anni fa, quando vinse l’edizione da cui partì un successo mondiale con 'La Solitudine'. Avvolta in un mantello scintillante, la cantante solarolese ha raggiunto Amadeus, anch'egli ravennate, e Fiorello con gli occhi lucidi di commozione, confidando quanto quel palco sia per lei pieno di un significato profondo e indimenticabile.

Dopo aver interpretato il brano "Io sì", colonna sonora del film "La vita davanti a sé" per cui ha ricevuto il prestigioso Golden Globe, la Pausini ha regalato un momento di divertimento cantando la hit anni 90 'The ritme of the night' sulla base improvvisata da Fiorello e ballata da Amadeus. Poi il ringraziamento finale: “Grazie a Sophia Loren, grazie all’Italia. Quando viaggi tanto non puoi sentirti solo”. E dai social sono arrivati tantissimi complimenti per la grande artista.