Matrimonio a sorpresa: Laura Pausini si è sposata in gran segreto - FOTO

"Abbiamo detto "Sì"": con questa breve frase Laura Pausini ha annunciato di essersi sposata con lo storico compagno Paolo Carta. Le voci su imminenti nozze giravano da tempo, ma non è trapelato nulla fino a oggi, quando la cantante ha pubblicato sui social la loro prima foto da marito e moglie. "Abbiamo detto sì" ha scritto nel post che la ritrae mano nella mano con il compagno di una vita, in abito bianco, subito dopo la cerimonia civile che molto probabilmente si è tenuta a Roma, dove i due vivono, anche se la location resta segreta come gli altri dettagli.

Ieri sera tra le sue storie Instagram era apparso un cartello con scritto "Do not disturb", stamattina la bella sorpresa. Dopo 18 anni d'amore Laura Pausini e Paolo Carta si sono uniti in matrimonio davanti alla figlia Paola - loro damigella d'onore, anche lei in abito bianco da cerimonia - e alle rispettive famiglie. Sui social poche foto condivise con i fan: gli sposi hanno voluto tenere questo momento al riparo dai flash e dal clamore. Ad accompagnare la cantante all'altare il papà, per le fedi invece hanno scelto il colore nero. "Che ogni tua promessa sia la mia, in salute e in malattia. C'è già tutto ciò che vuoi davanti a noi" è la promessa di Laura al marito.

La storia d'amore tra Laura Pausini e Paolo Carta

Laura Pausini e Paolo Carta si sono innamorati nel 2005, durante un tour a Parigi. Lui era il suo chitarrista e la passione per la musica li ha uniti ancora prima che sbocciasse il sentimento. Nel 2013 è nata la figlia Paola, che oggi ha 10 anni, e da qualche tempo parlavano di matrimonio, rimandato durante il periodo del Covid. "Amo Paolo, abbiamo una bella famiglia e penso che ormai sia arrivato il momento di sposarci: è un passo che desideriamo fare tutti e due" aveva dichiarato la cantante di Solarolo qualche tempo fa. Detto fatto (in gran segreto).