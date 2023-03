Laura Pausini si sposa, matrimonio a Solarolo? Intanto si "sogna" un grande evento in paese

Forse non ci sarà un concerto, ma la volontà di organizzare un grande evento celebrativo sicuramente c'è. Dopo la maratona musicale che l'ha vista protagonista di tre concerti a New York, Madrid e Milano in 24 ore, Laura Pausini è pronta a tornare live in occasione dei suoi 30 anni di carriera e molti fan ravennati sognano un suo evento anche a Solarolo, sua città d'origine. Laura Pausini intanto ha reso note le date di “Anteprima World Tour”, la nuova tournée che segna il ritorno della cantante romagnola a distanza di cinque anni dal suo ultimo tour. Il 30 giugno, l'1 e il 2 luglio, l’artista sarà a Piazza San Marco (Venezia), mentre il 21 e il 22 luglio si esibirà a Plaza De España (Siviglia).

"Queste date sono anteprime di un tour che annuncerò a breve. Sono concerti super dedicati, faremo una scaletta pensata appositamente per Venezia e per le altre città in cui andremo - svela Laura Pausini nel corso della trasmissione Password su RTL 102.5 - Mi piace pensare non solo alla parte musicale ma anche alla parte visiva. In Italia abbiamo persone che sono in grado di creare grandi cose. Ho chiamato Fabio Novembre, un grande architetto e designer italiano. Abbiamo disegnato il palco tenendo conto di quello che c’è dietro o di fianco a noi. Abbiamo pensato a concetti basati sul tempo che passa, c’è un logo con una clessidra e una donna che corre in avanti. L’ho vista a Casa Milan, disegnata da Fabio Novembre, e mi sono rivista in questa donna. Ho chiesto a Fabio e l’ha ridisegnata con il mio caschetto. Vi anticipo che questo sarà il logo e da lì succederanno delle cose.

Un grande live di Laura Pausini a Solarolo resterà solo un sogno? È ancora presto per dirlo. Sicuramente ci sono dei contatti fra lo staff dell'artista e l'amministrazione e, da entrambe le parti, sembra essevi la volontà di organizzare una speciale iniziativa per il trentennale della vittoria a Sanremo Giovani. Il sindaco di Solarolo, Stefano Briccolani sottolinea che, anche se al momento non c'è ancora nulla di deciso, ci sarebbe "grande disponibilità" a ospitare un evento nel corso di quest'anno per permettere ai fan di incontrare Laura Pausini proprio nella sua cittadina d'origine.

Proprio alla vigilia dello storico anniversario, il sindaco aveva ricordato sui social la vittoria della cantante a Sanremo del 27 febbraio 1993: "Quello fu solo l'inizio di un percorso, che in tre decenni, riconsegna all'orgoglio del nostro paese la più grande cantante italiana della storia. Lo dicono i numeri, i premi, l'amore e la stima che si è costruita e guadagnata in tutto il mondo. Il frutto del talento, ma anche e soprattutto della professionalità e dell'umanità che Laura ha sempre trasmesso. Un esempio positivo in ogni sua fase di carriera. Stanotte inizia ufficialmente il suo Laura30, un anno straordinario e pieno di eventi per celebrare 30 anni di carriera. Sarà per me un onore seguirla, e ove possibile accompagnarla, in questa nuova ed affascinante avventura".

Il matrimonio

Ma non è tutto: la cantante e il compagno Paolo Carta, dopo 18 anni insieme, una figlia e un sodalizio artistico che li lega anche sopra al palco, hanno deciso di convolare a nozze. Un anno fa la cantautrice aveva dichiarato di sentirsi pronta al matrimonio: "Amo Paolo, abbiamo una bella famiglia e penso che ormai sia arrivato il momento di sposarci: è un passo che desideriamo fare tutti e due". Beh, alle parole sembrerebbero seguire i fatti: le pubblicazioni di matrimonio sono consultabili sul sito del comune di Roma.

La notizia, anticipata dal settimanale Di Più, era molto attesa anche perché la coppia avrebbe dovuto sposarsi già due anni fa, ma con il Covid era stato tutto posticipato. Al momento non sono note né la data né il luogo dove avverrà il matrimonio, ma secondo alcune indiscrezioni la Pausini vorrebbe celebrarlo proprio a Solarolo, cittadina romagnola dov'è cresciuta, e potrebbe svolgersi già questo giugno.

Insieme dal 2005 quando l'amore scoppiò durante il tour a Parigi, la città dell'amore per antonomasia. Paolo era il suo chitarrista e la passione per la musica li ha uniti ancora prima che sbocciasse il sentimento. Sono genitori di Paola, 10 anni, e da alcuni anni stavano pensando al matrimonio.