Cristiano Cavolini interpreta lo chef nel nuovo video di Laura Pausini

Dai banchi di MasterChef al videoclip della sua compaesana Laura Pausini. C'è anche Cristiano Cavolini, 48enne di Solarolo noto per aver partecipato alla decima edizione di MasterChef, nel nuovo videoclip della celebre cantante romagnola 'Scatola'. E nel video Cavolini interpreta proprio il ruolo dello chef. "Ma che emozione è! - scrive lo chef sui social - Onorato di farne parte. Io non ho parole per descrivere tutto questo… Credevo di aver vissuto un sogno, ma rivedendo qualche immagine promo mi sto rendendo conto di aver avuto l’onore di recitare a fianco di Laura Pausini".

Il video mostra le prime immagini inedite tratte dal film Amazon 'Laura Pausini - Piacere di conoscerti', disponibile in esclusiva su Prime Video dal 7 aprile in 240 Paesi e territori in tutto il mondo. Una sequenza di immagini intime e intense, che ricreano e svelano per la prima volta la vera cameretta anni '80 della Laura Pausini adolescente: letto, coperte, sveglia, mobili, poster, libri di scuola, il bracciale da cui non si separava mai da ragazzina, dischi e un autografo di Vasco Rossi. Così, a distanza di anni, Laura ritrova sé stessa e dialoga con la giovane sognatrice che era in lei.