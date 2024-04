Lavorare nella scuola, un incontro informativo per tutti gli interessati

Come si diventa docente nei vari ordini e gradi della scuola? Che requisiti ci vogliono per fare il collaboratore scolastico? Cosa fare per lavorare nelle mense scolastiche? Quali sono le figure professionali che lavorano nelle scuole e nei servizi educativi per bambini da 0 a 6 anni? Per avere risposte a queste domande e altre informazioni si potrà partecipare, giovedì 18 aprile, in sala d’Attorre in via Ponte Marino 2 a Ravenna, alle 16.30, all’incontro dal titolo “Lavorare nella scuola”, promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Ravenna e dall’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Centro per l’Impiego, l’Informagiovani e l’Ufficio scolastico regionale – Ufficio X ambito territoriale di Ravenna e grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Nell’incontro saranno illustrate le modalità di reclutamento del personale docente e non docente negli istituti scolastici statali (concorsi, graduatorie, requisiti, tempistiche), le modalità di assunzione nei servizi educativi a gestione diretta e le acquisizioni di servizi in questo ambito e nei servizi di supporto per il diritto allo studio da parte dell’Amministrazione comunale come, per esempio, i servizi di pulizie, le mense e i trasporti.

L’appuntamento desidera fornire indicazioni pratiche per tutti coloro che sono interessati alla ricerca di un lavoro nell’ambito della scuola e dei servizi educativi e chiarire eventuali dubbi in proposito. Dato il numero limitato di posti a disposizione, è consigliabile l’iscrizione all’evento tramite il seguente link https://forms.office.com/e/cjbGsDSRSf al quale sarà possibile anche iscriversi per la partecipazione on line.