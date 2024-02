Lavoratori di Acer in sciopero: "Rinnovo del contratto e aumento dei salari"

Martedì diversi lavoratori in servizio presso le Azienda Casa dell’Emilia Romagna (Acer) hanno scioperato per protestare "contro il mancato rinnovo del proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro". L’adesione allo sciopero, come riferiscono i sindacati Uil Fpl, Fp Cgil e Cisl Fp della provincia di Ravenna, come media regionale si attesta oltre l’80%, con ampia partecipazione ai presidi organizzati in ogni provincia. “Si è trattato di una risposta veramente forte, che rappresenta in modo evidente quanto lavoratrici e lavoratori siano stanchi di questa situazione. Ora servono risposte precise. Le stesse risposte che le stesse lavoratrici e lavoratori delle Aziende Casa non fanno mancare a tante famiglie in difficoltà”, dichiarano Marco Bonaccini, Sonia Uccellatori e Paolo Palmarini, segretari generali Emilia Romagna di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl. “Ora ci aspettiamo da Federcasa un atteggiamento diverso, che porti al rinnovo del contratto che contenga sia un incremento economico che tuteli i salari che un riconoscimento degli arretrati, nonchè la valorizzazione della professionalità che ogni giorno operano al servizio della collettività”.