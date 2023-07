Lavoratori da tutta Italia per far ripartire il supermercato alluvionato: riaperto dopo due mesi

È rinato a nuova vita, grazie a un investimento di circa 3 milioni e mezzo di euro e all’impegno di tutto il sistema Conad: dopo 49 giorni dall’alluvione che ha colpito la città ha riaperto questa mattina il punto vendita Conad “Faenza Uno”. A tagliare il nastro è stato il sindaco Massimo Isola. Erano presenti il direttore sviluppo di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Stefano Gavelli, e i referenti di Cofra, la storica cooperativa che gestisce la struttura e quest’anno festeggia 50 anni. Il parroco don Paolo Bagnoli ha impartito la benedizione. Tra le autorità presenti alla breve cerimonia anche il responsabile di Ravenna di Legacoop Romagna, Mirco Bagnari e il presidente di Confcooperative Romagna, Mauro Neri.

Tanti i clienti incuriositi dalla novità che hanno varcato le porte del negozio sin dal primo mattino, per essere i primi a scoprire la vera e propria opera di rinascita che ha coinvolto il negozio. Un risultato ottenuto grazie all’impegno dei 37 dipendenti, i cui sforzi sono stati coordinati dal caponegozio Gabriele Bellini e dalla capoarea Petra Mordini. Ma non sono state soltanto le forze interne a mobilitarsi: squadre di soci e lavoratori Conad sono giunte da Friuli e Lombardia per offrire il loro supporto, in un gesto ammirevole di solidarietà cooperativa. Tra gli importanti contributi, spiccano quelli dei negozi di Azzano Decimo, nella provincia di Pordenone, di Milano e di Curno, nell'area bergamasca. Queste realtà hanno messo a disposizione il loro apporto, dimostrando l'importanza del legame cooperativo e la volontà di sostenere la crescita reciproca. L'opera di recupero ha coinvolto l'intero staff di Commercianti Indipendenti Associati, dall'ufficio tecnico alle Imprese edili e artigiane che fanno parte della solida rete di fornitori della cooperativa.

Non è rimasta nemmeno una vite uguale a prima, ha sottolineato il neopresidente di Cofra, Roberto Savini, affiancato dai vice Celso Reali e Raffaele Gordini. Ogni parte del processo è stata curata con attenzione. Questo negozio rappresenta una vera e propria istituzione per la comunità ha detto il sindaco, ricordando il ruolo sociale che una presenza di questo tipo rappresenta per la città e il significato simbolico che assume la riapertura.