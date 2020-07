Lavoratori della Sovia in presidio in piazza del Popolo: "Lavoratori stranieri ricattabili"

I lavoratori della Sovia in presidio in piazza del Popolo. La lotta dei lavoratori della Sovia, in appalto nello stabilimento Marcegaglia di Ravenna, non si ferma. Mercoledì sciopereranno per l'intera giornata e saranno in presidio in piazza del Popolo dalle 15,30. "I lavoratori di Sovia sono in maggioranza stranieri, provenienti dall’Africa occidentale e sono a tempo determinato. La precarietà del loro contratto assieme alla temporaneità del loro permesso di soggiorno è la miscela per garantire il massimo di ricattabilità. Per Sovia sono lavoratori che devono solo ringraziare per “essere stati tolti dalla strada” (un classico del razzismo dei padroni)", lamenta il sindacato di base Sgb. Ed ancora: "Sovia non vuole SGB in casa. In occasione della trasformazione a tempo indeterminato, i responsabili di Sovia consegnano ai lavoratori la delega di un altro sindacato. I lavoratori però non firmano la delega del sindacato del padrone, ma decidono di organizzarsi con SGB. Nei giorni successivi tutti i nostri iscritti vengono rimproverati dai responsabili di Sovia. Un lavoratore a tempo determinato viene accusato di avere spinto i colleghi a iscriversi a SGB, per questo viene sospeso e non gli viene trasformato il contratto di lavoro, stessa sorte a chi è troppo “vicino” ai nostri iscritti". Il 2 luglio i lavoratori sono scesi in sciopero con un presidio davanti ai cancelli di Marcegaglia.

