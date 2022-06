Lavoratori in nero in agricoltura e violazioni sulle norme di sicurezza: multe per 2000 euro

Lavoro nero e violazioni in materia di salute e sicurezza. Nell’ambito di controlli disposti dall’Ispettorato del Lavoro di Ravenna nel segmento dell’agricoltura, sono stati riscontrati degli operai agricoli privi di ogni contratto di lavoro. Le verifiche, volte ad intercettare e prevenire i fenomeni di sfruttamento e reclutamento fraudolento della manodopera, si sono concentrate nei fondi agricoli del territorio ravennate.

Gli ispettori, con controlli mirati, hanno accertato in un fondo la presenza al lavoro di 6 operai (di nazionalità extracomunitaria) di cui 3 completamenti irregolari, ed è stata disposta anche la sospensione dell’attività di impresa. In un altro fondo agricolo gli ispettori hanno trovato un altro lavoratore in nero. Le verifiche hanno consentito anche di accertare violazioni in materia di salute e sicurezza e nella circostanza gli ispettori hanno disposto l’applicazione dei necessari dispositivi volti a prevenire gli eventi di rischio. Sono state verificate una decina di posizioni lavorative. All’esito sono state comminate sanzioni pari a 2.000 euro. Sono in corso ulteriori ed approfonditi accertamenti.