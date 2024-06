Lavoratori 'in nero' senza formazione e nessun piano di sicurezza: multa da 10mila euro a una struttura per anziani

Lavoro “nero”, violazioni in materia di salute e sicurezza ed evasione contributiva. Sono gli esiti di mirate verifiche disposte dal personale in forza all’Ispettorato del Lavoro di Ravenna all’interno di una struttura di assistenza per anziani di Ravenna, dove sono stati trovati due lavoratori privi di ogni contratto di lavoro, pertanto completamente irregolari, per i quali non sono stati versati i dovuti contributi. Inoltre, i due lavoratori in “nero” erano stati avviati al lavoro senza le previste visite mediche e senza la formazione, considerato anche la particolarità del lavoro di assistenza a persone fragili.

Nel corso delle verifiche sarebbe stato accertato che il datore di lavoro non solo non aveva nominato il responsabile del servizio di prevenzione, ma anche che non aveva preparato il Documento di Valutazione dei Rischi relativo alla struttura ispezionata. Da successivi approfondimenti, gli ispettori hanno anche scoperto che il datore di lavoro non aveva predisposto il necessario piano antincendio e non aveva previsto le obbligatorie misure di evacuazione. All’esito sono state elevate sanzioni pari a 10mila euro e il trasgressore è stato denunciato alle Autorità competenti.

