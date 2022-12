Lavori sulla diramazione: chiuso per due notti lo svincolo di immissione sulla A14

Sulla A14 Diramazione per Ravenna, per consentire le attività di ispezione degli interventi stradali, nelle due notti di giovedì 15 e venerdì 16 dicembre, con orario 22:00-6:00 sarà chiuso, per chi proviene da Ravenna, lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare sulla 14 alla stazione di Faenza. In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Lugo e percorrere la viabilità ordinaria: Via Madonna di Genova, Via Antonio Gramsci, SP108, SP8 ed entrare sulla A14 alla stazione di Faenza.