Lavori al Mar prima del Coconino Fest: museo chiuso per una settimana

Proseguono gli interventi al Mar finalizzati al conseguimento della piena accessibilità del museo sia sotto il profilo fisico, attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, che cognitivo, integralmente finanziati con risorse Pnrr per l’importo di 500.000 euro. Dopo l’installazione della nuova segnaletica interna e il restyling della biglietteria/bookshop, prosegue cantiere per la realizzazione di una nuova rete di percorsi di accesso al museo, che sta interessando il tratto che dal parcheggio di Porta Nuova conduce all’ingresso del Mar, la porzione che connette l’accesso principale con via di Roma ed il tratto che conduce ai Giardini Pubblici.

Per esigenze tecniche legate agli interventi strutturali necessari per completare i lavori, fanno sapere dal museo, il Mar sarà chiuso al pubblico dal 10 al 16 giugno. La direzione si scusa del disagio causato. Il Mar riaprirà dal 18 giugno pronto per il weekend del Coconino Fest che dal 21 al 23 giugno animerà il museo con mostre, incontri e spettacoli che vedrà protagonisti i maggiori autori contemporanei di fumetto e graphic novel.