Lavori al Palazzo delle Esposizioni a Faenza: si riorganizza anche la Ludoteca

La Ludoteca Comunale di Faenza sta organizzando la sua riapertura in considerazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo delle Esposizioni, che coinvolgeranno l’area esterna di accesso alla Ludoteca, non rendendone fruibili i locali. Pertanto, sono momentaneamente sospese le nuove iscrizioni in attesa della definizione e programmazione di attività alternative da svolgere in altra sede rispetto la Ludoteca. La riapertura delle iscrizioni verrà comunicata sul sito del Comune e sulle pagine social, non appena verrà definita la modalità di riapertura del Servizio.