Lavori al piano sosta a Faenza: modifiche alla viabilità in diverse strade del centro

Per lavori di modifica, manutenzione e ripristino della segnaletica stradale all'interno dell'area del Piano della Sosta di Faenza, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità dall'8 settembre al 9 settembre compresi o comunque fino al termine dei lavori: installazione della segnaletica temporanea di divieto di sosta con rimozione e/o di circolazione lungo i tratti di strada interessati dai lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, interni all’area oggetto del Piano della Sosta, di Via Ubaldini, Viale delle Ceramiche, Via S. Giovanni Battista, Via Liverani, Via Martiri Ungheresi, Via Maioliche, Piazza due Giugno, Via della Croce, Piazza XI Febbraio, Via Bertucci, Corso Saffi, Via San Giuliano, Piazza della Penna, Via Cavour, P.za S. Maria Foris Portam, Via Tonducci, Via Bondiolo, Via Torricelli, Corso Matteotti, Via Santa Maria dell’Angelo, Via Mura Torelli.