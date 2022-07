Lavori al ponte sul fosso Fagiolo: chiuso al transito un tratto di via Baiona

In occasione di lavori di ripristino del ponte sul Fosso Fagiolo sarà istituito il divieto di transito in un brevissimo tratto di via Baiona, tra il civico 59 e via Fosso Fagiolo, in prossimità del cimitero monumentale, dalle 9 di venerdì 29 luglio fino alle 18 di venerdì 26 agosto. Il progetto prevede interventi di ripristino tecnologico e risanamento strutturale dell’impalcato per ristabilirne la funzionalità ed eliminare le attuali limitazioni della portata a 33 tonnellate. Si tratta della seconda fase dei lavori che hanno riguardato la pulizia del canale, il risanamento di un altro ponte sul Fagiolo, in via del Cimitero, e di quello sullo scolo Lama in via Nuova a Filetto per un importo di 850 mila euro.

In occasione dei lavori sarà soppresso il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate in via della Chimica e in via Romea Nord, nel tratto compreso tra via della Chimica e via di Vittorio in zona Bassette, e sarà istituito il divieto di transito, eccetto per coloro che saranno diretti alle proprietà private, nel tratto di via Baiona compreso tra via Pacinotti e il cantiere di chiusura del ponte.

I veicoli potranno utilizzare il seguente percorso alternativo, in andata e ritorno, che farà transitare dalle Bassette: rotonda Belgio, via della Chimica, rotonda Montecarlo, via Romea Nord, via di Vittorio, via Bassette, rotonda dei Doganieri, rotonda dei Portuali e viceversa.

FOTO DI REPERTORIO