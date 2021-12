Lavori al viadotto 'Fosso Ghiaia' sulla E45: viabilità modificata

Avanzano gli interventi di manutenzione previsti nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre. Anas ha infatti concluso i lavori di manutenzione programmata, in carreggiata sud, del viadotto “Fosso Ghiaia” che hanno interessato - tra gli altri - il ripristino strutturale dell’impalcato e il rifacimento delle barriere di sicurezza dell’opera d’arte.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni in carreggiata opposta, da martedì 14 dicembre è istituita la chiusura al transito del tratto incluso tra il km 247,500 ed il km 246,000 per chi viaggia in direzione Ravenna con deviazione della circolazione, mediante doppio senso di circolazione, sulla carreggiata in direzione Roma.