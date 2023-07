Lavori alla linea ferroviaria: chiude la provinciale Brisighellese

Per consentire i lavori di rinnovamento della linea ferroviaria Faenza-Firenze, la Provincia di Ravenna ha disposto una sospensione della circolazione notturna lungo la SP302 “Brisighellese-Ravennate” in corrispondenza del passaggio livello in località Ponte Nono tra Brisighella e Fognano (al km 85+140).

La prima interruzione sarà dalla mezzanotte di domenica 23 luglio fino alle 3:00 di mattina del 24 luglio. Poi nuovamente a questi orari: per la notte dal 24 al 25 dalle ore 23.00 alle ore 05.30 del 25; per la notte dal 25 al 26 dalle ore 23.00 alle ore 05.30 del 26; per la notte dal 26 al 27 dalle ore 23.00 alle ore 05.30 del 27.

Contestualmente alla chiusura della strada provinciale, sarà disposta la deviazione del traffico su strade alternative. Per i veicoli provenienti da Faenza e diretti a Fognano, raggiunta Brisighella dovranno imboccare la SP23 “Monticino-Limisano” e da lì raggiungere la SP 306 “Casolana- Riolese” fino a Riolo Terme per poi raggiungere Marradi e portarsi nuovamente sulla SP 302. Il tragitto dovrà essere percorso inversamente per i veicoli che da Marradi si dirigono verso Brisighella. Al principio dell’interruzione sarà disposta l’opportuna segnaletica per informare gli automobilisti del tratto interessato dalla chiusura e della deviazione raccomandata.