Lavori alla linea ferroviaria: il passaggio a livello chiude al traffico

Nell'ambito degli urgenti interventi di rinnovamento e sicurezza nella linea ferroviaria Faenza-Brisighella, per esigenze di lavoro la chiusura di via Pideura verrà anticipata di un giorno, da domenica 28 novembre fino a giovedì 2 dicembre (solamente in orario notturno, dalle ore 22.00 alle ore 7.00). E' prevista l'interruzione del transito al passaggio a livello per tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso ed emergenza.

Verrà installata chiara ed evidente segnaletica, anche ripetuta, di avviso e informazione indicante date e orari di chiusura del passaggio a livello e dei percorsi alternativi per i veicoli con destinazione interna (residenti) alle principali intersezioni dei due accessi della strada con Via Faentina SP 302 R e con Via Berta.