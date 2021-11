Lavori alla linea ferroviaria nei comuni di Faenza e Brisighella: le modifiche alla viabilità

Nei prossimi giorni, a causa di lavori urgenti da parte di Rfi sulla linea ferroviaria Faenza-Brisighella, alcuni tratti di strada verranno temporaneamente chiusi. Per non paralizzare l’intero traffico e la necessità in tempi rapidi dell'intervento, i lavori si terranno in diversi stralci, partendo da interventi nel comune di Brisighella. Segue il cronoprogramma dei lavori fornito dalle Ferrovie.

Dalle ore 22 del 21 novembre alle ore 20 del 24 novembre, via Gramsci sarà interrotta al traffico per tutti i veicoli. Per garantire l'accesso alle proprietà private è istituito il doppio senso di circolazione nel tratto compreso fra via Maglioni (SP 302 R) e via Cova con l’obbligo di dare precedenza nell’immissione in via Maglioni (SP 302 R).

Dal 21 al 24 novembre, in orario notturno (dalle 22 alle 7), l'interruzione del traffico riguarderà via Lanzoni. Anche in questo caso, sarà predisposto un percorso alternativo per i veicoli dei residenti. Sempre via Lanzoni sarà interessata dai lavori anche nel periodo tra il 15 e il 18 dicembre.

Dal 23 al 27 novembre, in orario notturno (dalle 22 alle 7), via Fornace, via Casse e via San Ruffillo, strade private ad uso pubblico, rimarranno chiuse al traffico. Dal 29 novembre al 2 dicembre, in orario notturno (dalle 22 alle 7), via Pideura sarà interrotta al transito dei veicoli e si potrà accedere da via Berta e da Via Pergola. Per tutta la durata dei lavori, sarà comunque garantito il transito e la sosta dei mezzi di soccorso in caso di necessità.