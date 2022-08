Lavori alla pavimentazione in centro storico: modifiche alla viabilità e fermate bus soppresse

Per consentire la realizzazione di un intervento di ripristino della pavimentazione in porfido tra via Guaccimanni e via Mazzini, saranno istituite dal 29 agosto al 14 settembre alcune modifiche alla viabilità. I veicoli possessori di contrassegno che li autorizza al transito in via Guaccimanni, per raggiungere via di Roma, via Francesco Negri e vicolo Porziolino potranno seguire il percorso alternativo costituito da via Guerrini, via Gardini, via Gordini e via Mariani.

Le linee bus dirette alla stazione devieranno seguendo il seguente percorso: svolta in piazza Caduti; via Guerrini; via d'Azeglio; piazza Baracca; circonvallazione San Gaetanino; via di Roma; viale Farini. Le fermate di via Guaccimanni, piazza Caduti e via di Roma verranno temporaneamente soppresse. La fermata di via Guaccimanni (059) e quella di piazza Caduti (033) verranno sostituite con quella di via De Gasperi (031). La fermata di via di Roma (061) verrà sostituita con quella di viale Farini (043). Start Romagna provvederà a dare informazione attraverso i propri canali comunicativi e apponendo cartelli alle fermate e sugli autobus.