Lavori alla rotonda degli Spedizionieri: modifiche alla viabilità

A seguito della chiusura della rotonda degli Spedizionieri da parte di Anas per permettere interventi sulla pavimentazione stradale, si sono rese necessarie modifiche alla viabilità per la giornata di domenica 15 e per la notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre prossimi.

In particolare è istituito il temporaneo divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni (eccetto autorizzati e mezzi di soccorso) in via Romea Nord (tratto compreso tra la rotonda degli Spedizionieri e via Bacci) e in via Canale Magni eccetto mezzi di soccorso (tratto compreso tra la rotonda degli Spedizionieri e la rotonda degli Scaricatori), zona Bassette, dalle 5 alle 20 di domenica 15 novembre e dalle 21 di venerdì 20 novembre alle 6.30 di sabato 21 novembre.

Di conseguenza, negli stessi giorni e negli stessi orari, sarà consentito il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 5 tonnellate nelle vie Sant’Alberto (tratto compreso tra la SS 309 dir e la rotonda Svezia), Mattei, Romea Nord (tratto compreso tra la rotonda Montecarlo e via G. di Vittorio); il transito sarà invece vietato in via Bacci, nel tratto compreso tra via Grandi e via Romea Nord.

Per autorizzati al transito nel tratto di via Romea Nord compreso tra via Bacci e la rotonda degli Spedizionieri, si intendono i veicoli e i pedoni diretti alle proprietà private presenti nello stesso tratto di strada e i diretti in via degli Zingari. Durante il periodo di chiusura i veicoli potranno utilizzare il seguente percorso: via Sant’Alberto (tratto compreso tra la SS 309 dir e la rotonda Svezia), via Mattei, via Romea Nord (tratto compreso tra la rotonda Montecarlo e via G. di Vittorio), via G. di Vittorio, via Bassette e viceversa.