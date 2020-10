Lavori alla stazione, cambia la circolazione dei treni nel weekend

Sabato 3 e domenica 4 ottobre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Ravenna.

Gli interventi rientrano fra le attività previste per la costruzione del nuovo cavalcaferrovia Teodorico. Queste le modifiche al servizio: linea Ferrara – Ravenna – Rimini: treni regionali cancellati fra Alfonsine e Ravenna e sostituiti con autobus; linee Bologna/Faenza – Ravenna: servizio effettuato con autobus fra Lugo/Russi e Ravenna. Regionale 95095 Firenze-Faenza-Ravenna cancellato fra Russi e Ravenna

I dettagli su orari e percorsi dei bus sono consultabili in stazione e on line, sui canali di vendita delle compagnie ferroviarie.

Il nuovo ponte rientra nell’ambito degli accordi sottoscritti da RFI con il Comune di Ravenna, l’Autorità Portuale e la Regione Emilia Romagna per migliorare l’accessibilità ferroviaria all’area portuale e consentirà il passaggio dei treni merci adibiti al trasporto di semirimorchi o di interi camion (autostrada viaggiante). RFI lo realizzerà con un proprio investimento da oltre 9 milioni di euro.

