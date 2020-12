Lavori alle Porte vinciane a Cervia: modifiche alla viabilità

Da lunedì 21 dicembre fino a mercoledì 23 dicembre vi saranno alcune modifiche alla viabilità a Cervia per i lavori di ammodernamento alle Porte vinciane. Le strade interessate sono via Parini, via Delle Paratoie, viale N. Sauro e via Bonaldo, per consentire il varo dei "panconi di monte e di valle", elementi di sbarramento del porto canale necessari per la successiva "messa a secco" delle porte.

Tutti i giorni, dalle 7,00 alle 19,00 circa, durante le operazioni di varo le strade interessate potrebbero essere temporaneamente chiuse per periodi limitati. Via Parini invece resterà chiusa al traffico, con divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 9,00 del 21 dicembre alle 19,00 del 23 o sino alla fine dell'intervento se questo si concluderà prima. Per raggiungere le aree private di parcheggio, i residenti potranno accedere entrando e uscendo da via Oriani (doppio senso di marcia) tutti i giorni, dalle 19,00 alle 7,00 del giorno successivo. Su tutte le altre strade sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7,00 alle 19,00.