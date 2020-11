Lavori alle porte vinciane di Cervia: porto canale a secco

Inizieranno venerdì i lavori di ammodernamento delle Porte vinciane di Cervia. Le “porte”, costruite nel 1997 nel Portocanale in prossimità del ponte San Michele, costituiscono un'importante struttura di difesa dell’abitato dalle mareggiate e necessitano di un intervento radicale di ammodernamento. L’intervento riguarderà non solo le porte, ma tutta la struttura costituita da più componenti come gli impianti elettrici, idraulici, meccanici e di telecontrollo.

Per la realizzazione dell’intervento sarà necessario “mettere a secco” il tratto di Porto canale interessato, tramite la realizzazione di due sbarramenti e il prosciugamento dell’area compresa tra questi. Il flusso delle acque provenienti dai bacini delle saline e dagli impianti fognari, posti a monte dello sbarramento, sarà garantito dal sistema di pompe bypass esistente che, al termine dei lavori, sarà sostituito da un sistema di pompe più performante, costruito direttamente a bordo delle nuove porte. L’importante opera di difesa, progettata dall’ingegner Santi Erminio Romagnolo, avrà il costo complessivo di 950.000 euro e sarà finanziato interamente con fondi dell’amministrazione comunale. La ditta aggiudicataria dell’appalto è la Lasa F.Lli Nata di Cantarana di Cona.

"Il lavori alle porte vinciane sono opere indispensabili e necessarie per queste strutture, che da tempo necessitano di un ammodernamento - commenta l'assessore ai lavori Pubblici Enrico Mazzolani - La protezione della città e la difesa dell’abitato dipendono anche dal funzionamento ottimale delle porte, per questo abbiamo destinato un finanziamento di 950 mila euro interamente a carico dell’amministrazione. Si ritornerà a poter navigare nella parte a monte del ponte mobile ai primi di maggio”.