Partiti i lavori di ampliamento dell'Adriatica. Sarà sistemato anche lo svincolo del 'Quadrifoglio'

Grande notizia per il territorio ravennate. Sono partiti i lavori per la realizzazione del primo stralcio di interventi di ampliamento della statale Adriatica. Anas, infatti, ha consegnato all’Ati - composta da Società Cooperativa Braccianti Riminese, Csm, Sias spa e Frantoio Fondovalle srl - i lavori di ampliamento della sede tangenziale di Ravenna, per un importo di soli lavori pari a 15 milioni di euro.

L’intervento riguarda il primo stralcio funzionale di 1,45 chilometri - tra il km 148,790 e il km 150,240 della statale - nell’ambito di più ampio progetto di riqualificazione della statale Adriatica ricadente nel territorio del Comune di Ravenna, che prevede l’allargamento della sezione stradale dall’attuale larghezza di 14,50 metri alla larghezza di 20,60 metri prevista dalla tipologia “B–Extraurbana principale” del DM 05/11/2001 con installazione dello spartitraffico centrale di tipo Ndba (National Dynamic Barrier Anas).

Nell’ambito dei lavori è previsto anche il rifacimento del sistema di raccolta e di convogliamento delle acque di piattaforma, l’installazione di barriere di sicurezza laterali e gli impianti di illuminazione dello svincolo. In questo primo stralcio è prevista, inoltre, la sistemazione dello svincolo a quadrifoglio in corrispondenza dell’intersezione con la strada comunale Via Savini, con adeguamento dei raggi delle rampe e l’inserimento di due carreggiate complanari alla statale Adriatica in ambo le direzioni. I cantieri hanno preso il via lo scorso 21 novembre per una durata prevista di circa 600 giorni (20 mesi).