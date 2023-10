Partiti i lavori sugli argini del Santerno: si mettono in sicurezza i tratti più critici

Il Comune di Bagnara di Romagna rende noto che la scorsa settimana sono iniziati i lavori di ripristino delle sommità degli argini del fiume Santerno, a seguito della riunione del 4 ottobre presso la sede del Genio Civile di Ravenna, alla presenza della maggior parte di sindaci e degli assessori referenti. "Si sta provvedendo, qui come altrove - spiega il Comune - alla messa in sicurezza dei tratti ritenuti più critici, con sbancamento e ricostruzione in sagoma e secondo i livelli precedenti, al fine di eliminare le numerose crepe longitudinali (parallele al corso del fiume) che erano state segnalate dagli utenti. Si impone la massima prudenza e si ricorda il divieto di transito sulle aree di cantiere".