Lavori di asfaltatura sulla San Vitale: le modifiche alla viabilità

Giovedì 3 novembre, dalle 6.30 alle 17, è prevista l’interruzione temporanea della circolazione lungo un tratto della strada provinciale 253r San Vitale, compreso dal km 62+600 (rotatoria di Taglio di Cortina, in comune di Russi) al km 67+750 (rotatoria di San Michele, in comune di Ravenna), per consentire lavori di asfaltatura della rotatoria in costruzione. La chiusura potrebbe essere estesa anche al giorno successivo, venerdì 4 novembre, con gli stessi orari, in caso di maltempo o imprevisti. Dall’interdizione della circolazione sono esclusi i residenti, i veicoli specificamente autorizzati e i mezzi di soccorso e pronto intervento. La circolazione sarà deviata sulla parallela strada comunale, via Faentina.