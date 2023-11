Lavori in autostrada: programmate tante chiusure nei caselli romagnoli

Lavori in autostrada. Sulla A14 Bologna-Taranto è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, che verranno effettuate in modalità alternata, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione e per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

Dalle 22 di martedì 7 alle 6 di mercoledì 8 novembre sarà completamente chiusa la stazione di Faenza, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Forlì o di Imola; sarà completamente chiusa la stazione di Forlì, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Faenza; sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone.

Dalle 22 di mercoledì 8 alle 6 di giovedì 9 novembre sarà completamente chiusa la stazione di Forlì, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Faenza.

Dalle 22 di giovedì 9 alle 6 di venerdì 10 novembre sarà completamente chiusa la stazione di Forlì, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Faenza; sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Ancona: Cesena; in uscita per chi proviene da Bologna: Forlì.