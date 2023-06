Lavori sull'autostrada: una serie di chiusure notturne sulla A14

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. Nelle due notti di lunedì 12 e martedì 13 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la SS67, SS727, SS9 Via Emilia, Via Fratelli Rosselli, Via Granarolo e rientrare sulla A14 alla stazione di Faenza. Inoltre nelle tre notti di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Forlì, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena nord o di Faenza.