Ancora lavori sull'autostrada: chiusure notturne in un tratto dell'A14

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire i lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e l'allacciamento con la Diramazione di Ravenna, verso Ancona. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Imola, si consiglia di percorrere la SP610 Via Selice, la SS9 Via Emilia, Viale Risorgimento e Via Granarolo SP8, con rientro sulla A14 a Faenza, per chi è diretto verso Ancona e con ingresso sulla Diramazione di Ravenna a Bagnacavallo, per chi viaggia in direzione di Ravenna.