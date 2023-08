Lavori alla caserma dei Carabinieri: due interventi da 100 mila euro

Sono in programma due importanti interventi di manutenzione alla Caserma dei Carabinieri di Savio. Il primo riguarda il rifacimento della copertura del tetto, l’altro un intervento interno per la razionalizzazione degli spazi dei nuovi servizi igienici. Il costo dei lavori è di 100mila euro ed è stato finanziato dall’amministrazione comunale di Cervia.

La Caserma fu inaugurata nel 2008 e l’immobile di proprietà comunale, ospitava una volta la scuola elementare e successivamente il presidio estivo dei Vigili del Fuoco. Precedentemente la stazione dei Carabinieri di Savio dal 1989 era collocata in un immobile a Savio di Ravenna di proprietà privata del quale non è poi stato rinnovato il contratto di affitto e grazie all’impegno dell’amministrazione Zoffoli la stazione ha trovato sede a Savio di Cervia. La Caserma di Savio è un presidio importante per l’ordine e la sicurezza pubblica, garantendo la serenità dei cittadini e il controllo del territorio.