La ditta non si trova: scorporati i lavori per la manutenzione del Centro per l'impiego di Faenza

La ditta non si trova e pertanto i lavori che interessano la manutenzione straordinaria del Centro per l’Impiego di Faenza sono stati scorporati. E’ quanto stabilito da una recente determinazione dirigenziale del settore lavori pubblici dell’Unione della Romagna Faentina.

Il progetto definitivo prevede la realizzazione di nuove aperture (portefinestre) negli uffici prospicienti via San Silvestro, un nuovo ingresso per i dipendenti, modifiche al layout planimetrico ricavando da spazi esistenti due nuovi ambienti. Inoltre dal punto di vista impiantistico sono previsti interventi sull’impianto elettrico degli uffici per l’ottimizzazione del comfort visivo e sulla regolazione dei convettori per migliorare i consumi energetici. Gli interventi interessano una superficie di 500 metri quadri circa e per il progetto nei locali di proprietà dell’Asp la spesa stimata prevedeva un importo complessivo di 100mila euro.

Tuttavia, come si legge della determinazione, "a seguito di preventiva indagine sul mercato per l’invito di tre operatori si è verificata l’impossibilità di trovare un operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori dell’appalto con il quale procedere all'affidamento diretto, che sia disponibile ad eseguire l’intera opera” e pertanto “al fine dell’individuazione di almeno tre operatori economici per lo svolgimento della procedura di gara attraverso la piattaforma regionale è stato necessario suddividere l’importo della gara in categorie scorporabili: uno per la parte edile, uno per gli impianti termici e di condizionamento e uno per gli impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”. Una volta proceduto con la richiesta di preventivo seguirà l’affidamento unitario quindi la realizzazione della manutenzione dovrà concludersi entro 200 giorni.